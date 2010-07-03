Роспотребнадзор опроверг запрет на стейки с кровью в ресторанах

Роспотребнадзор разъяснил нормы подачи в ресторанах стейков с кровью. Письмо руководителя службы Анны Поповой опубликовано на сайте ведомства.
Уточняется, что в предприятиях общественного питания, работающих по индивидуальным заказам, не запрещено приготовление блюд таких блюд. Речь идет в том числе о блюдах из непереработанного продовольственного сырья (тартары из сырого мяса и рыбы, суши, строганина и тому подобное), мясных блюдах с различной степенью прожарки (стейки). Исключение – отдельные виды эпидемиологически значимых блюд.
Административные санкции из-за наличия в меню таких блюд не применялись и не могут применяться.
В то же время для предотвращения заболеваний заведения обязаны приобретать сырье для таких блюд, только если у производителей есть документы, подтверждающие их качество и безопасность. Они также должны сами контролировать используемое сырье и готовую продукцию.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров заявил, что Роспотребнадзор еще не штрафовал рестораны за приготовление стейков с кровью, но при желании мог бы. По его словам, они запрещены, а штрафы за их приготовление установлены законом. Бухаров напомнил, что, согласно СанПиН, температура подачи вторых блюд и гарниров должна быть не ниже 65 градусов.
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