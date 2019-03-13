Овощи тоже будут мясо: как в ресторанах постные блюда подделывают под мясные

С 11 марта по 27 апреля – сакральное время для православных – Великий пост. По
такому поводу столичные рестораны каждый год представляют особое меню, где можно найти, скажем, котлеты из капусты, стейки из брокколи, голубцы с опятами и карпаччо из томатов. Мы изучили постные предложения ресторанов, которые продают вам овощные блюда под "мясными" названиями.
Dr. Живаго
Оливье с подосиновиками, 350 рублей.
Голубцы с опятами печеные в сметане, 420 рублей.
Архиерейские картофельные котлеты с орехами и соусом из сморчков, 420 рублей.
White Rabbit
Террин из запеченных на углях баклажанов, тыквенное масло и гренки из бородинского хлеба, 650 рублей.
ERWIN.РекаМореОкеан
Стейк из брокколи на углях с постным йогуртом, 480 рублей.
Ruski
Борщ с черносливом, 430 рублей.
SimpleWine&Kitchen
Стейк из брокколи с фисташковым пралине и дрессингом из зеленого чили, 630 рублей.
"Обломов"
Рагу из кореньев, томленое в горшочке, 590 рублей.
Голубцы постные с белыми грибами и гречневой кашей, 990 рублей.
Selfie
Котлеты из топинамбура, цветная капуста с кокосовым соусом, 520 рублей.
Valenok
Долма постная, 550 рублей.
Овощные голубцы с фасолью и нутом, 450 рублей.
BURO TSUM
Фаршированные перцы с баклажановым кремом, 510 рублей.
Карпаччо из узбекских помидоров, 890 рублей.
Карпаччо из цветной капусты с трюфелем, 510 рублей.
"Магадан"
Голубцы с красной фасолью 450 рублей.