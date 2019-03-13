Овощи тоже будут мясо: как в ресторанах постные блюда подделывают под мясные

С 11 марта по 27 апреля – сакральное время для православных – Великий пост. По

такому поводу столичные рестораны каждый год представляют особое меню, где можно найти, скажем, котлеты из капусты, стейки из брокколи, голубцы с опятами и карпаччо из томатов. Мы изучили постные предложения ресторанов, которые продают вам овощные блюда под "мясными" названиями.

Dr. Живаго

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Оливье с подосиновиками, 350 рублей.

Голубцы с опятами печеные в сметане, 420 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Архиерейские картофельные котлеты с орехами и соусом из сморчков, 420 рублей.

Dr. Живаго

White Rabbit

Террин из запеченных на углях баклажанов, тыквенное масло и гренки из бородинского хлеба, 650 рублей.

White Rabbit

ERWIN.РекаМореОкеан

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Стейк из брокколи на углях с постным йогуртом, 480 рублей.

ERWIN.РекаМореОкеан

Ruski

Борщ с черносливом, 430 рублей.

Grand Cru

SimpleWine&Kitchen

Стейк из брокколи с фисташковым пралине и дрессингом из зеленого чили, 630 рублей.

SimpleWine&Kitchen

"Обломов"

Рагу из кореньев, томленое в горшочке, 590 рублей.

Голубцы постные с белыми грибами и гречневой кашей, 990 рублей.

"Обломов"

Selfie

Котлеты из топинамбура, цветная капуста с кокосовым соусом, 520 рублей.

Selfie

Valenok

Долма постная, 550 рублей.

Овощные голубцы с фасолью и нутом, 450 рублей.

Valenok

BURO TSUM

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Фаршированные перцы с баклажановым кремом, 510 рублей.

Карпаччо из узбекских помидоров, 890 рублей.

Карпаччо из цветной капусты с трюфелем, 510 рублей.

BURO TSUM

"Магадан"

Голубцы с красной фасолью 450 рублей.

"Магадан"