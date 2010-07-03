Рестораторы подтвердили наличие запрета на стейки с кровью

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Роспотребнадзор еще не штрафовал рестораны за приготовление стейков с кровью, но при желании мог бы, рассказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

По его словам, дело в том, что они запрещены, а штрафы за их приготовление установлены законом.

"Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки – вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф. То, что норма "спящая", не снимает ее опасности", – заявил Бухаров.

Он напомнил, что согласно СанПиН температура подачи вторых блюд и гарниров должна быть не ниже 65 градусов.

"Температура стейка medium-rare – 60 градусов. Rare – 55 градусов. А ведь есть еще Blu rare – 45-50 градусов, когда мясо просто обжаривается сверху меньше минуты", – поясняет ресторатор.

Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф 5 тысяч рублей. Также может быть вынесено административное постановление о приостановке деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что стейки с кровью в российских ресторанах должны быть разрешены официально. Он назвал требования, доставшиеся России в наследство от Советского Союза, избыточными.

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас стейки с кровью фактически не запрещены. В ведомстве утверждают: главное – чтобы качество мяса соответствовало необходимым требованиям. В этом случае рестораны вправе самостоятельно выбирать рецепты для приготовления блюд, равно как и контролировать качество готовой продукции.

Также Титов считает лишним запрет для общепита принимать лесные грибы, например, белые или лисички. К таким же необоснованным ограничениям он отнес установленную температуру салатов не ниже 10 градусов, а для супов и горячих блюд не ниже 75 градусов.