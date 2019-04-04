Moscow Restaurant Week: капучино из краба, море медуз и угольная рыба

С 1 по 14 апреля в Москве проходит шестой гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week. На этот раз он посвящен морю и культуре amuse-bouche, что в переводе с французского означает "развлеки свой рот". Необычные блюда из морепродуктов, рыбы и водорослей, а также маленькие закуски-сюрпризы можно попробовать в 80 ресторанах города.

Amuse-bouche – небольшой комплимент от шеф-повара, который нельзя выбрать, он подается бесплатно при заказе официального коктейля фестиваля Grey Goose Fizz (в его составе – водка, ликер из бузины, сок лайма и газированная вода). Имейте в виду, amuse-bouche – это крошечная закуска на один укус, которая хорошо сочетается (по мнению шефов) с этим коктейлем. Она может порадовать или удивить, но вряд ли ей можно наесться.

Коктейль с amuse-bouche во всех ресторанах-участниках фестиваля стоит 600 рублей, с этого можно начать морское погружение и двигаться дальше к необычным сочетаниям вроде корюшки с мушмулой (360 рублей, Name) и дойти до странного десерта – макарона из гребешка с гелем из моркови и васаби (650 рублей, "Вино и гады").

10 интересных блюд, которые можно попробовать на Moscow Restaurant Week:

Капучино из краба, спаржи и тархуна, 950 рублей, ''Аист''

Аранчини ("маленькие апельсины" – получили название из-за яркого цвета после фритюра, на самом деле это рисовые шарики) с шафраном и креветками с сальса розе, 670 рублей, Sinners & Beginners



Спагетти "Вонголе" с боттаргой (прессованная, сушеная икра серой кефали или синего тунца) и морским гребешком, 1 280 рублей, ресторан-яхта "Чайка"

Синекорый палтус в апельсиновом мисо с пак-чой и сальсой из манго, 540 рублей, "Клево"

Хрустящие кулаки краба с овощами в имбирном соусе, 1 290 рублей, "Владивосток 3000"

Крудо из магаданского гребешка с сорбе из мандаринов с морковью, 750 рублей, "Крабыкутабы"

Моллюск "трубач" со сморчками и томленой сметаной, 650 рублей, "Рыба Мечты"

Пирожок с крабом, 400 рублей, "Северяне"

Угольная рыба с хрустящей брюссельской капустой, 790 рублей, "Черетто Море"

Тартар из скумбрии с моченым яблоком и граните из сладких томатов, 560 рублей, Choice / Healthy Social Club

Вафельные рожки с рыбным тартаром, боттаргой и попкорном из гречки, 600 рублей, TheMadCook

Пять ресторанов, которые основательно подготовились к фестивалю

На прошлом Moscow Restaurant Week рестораны готовили дегустационные сеты с фиксированной ценой, в этом году от этой идеи отказались, но некоторые все равно подают именно их.

У Bjorn – New Nordic Сuisine – сет за 1 900 рублей из семи блюд – тут и гребешок с красной водорослью, и скумбрия, копченый сом, пряный кальмар и морошка с йогуртом.



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Ruski приготовил блюда из отечественных морепродуктов в необычных сочетаниях и интересной подаче: балтийская корюшка с красным луком и мороженым из сельди (470 рублей), гребешок с топленым молоком и беконом (730 рублей), крапивный суп с подкопченным налимом и перепелиным яйцом (630 рублей).



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Fish Me выбрал фестивальные блюда с большим количеством ингредиентов: куб из тунца аками с тайской сальсой, манго и страчателлой (1 100 рублей), хрустящий осьминог тирадито с кремом из баклажана, тартаром из артишока и томатами с мятой (680 рублей) и коронное – стейк амберджека в фисташковой панировке с соусом том кха и рататуем c грибами шиитаке и эноки (1 750 рублей).



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В "Комбинате" и без фестиваля всегда царит культ рыбы, например, постоянные жители меню: крымская ставрида, барабулька и калкан из Черного моря, корюшка, сибирский муксун из Обской губы, мидии Грея и обитатели Камчатки и Дальнего Востока. Здесь во время фестиваля будут удивлять хамачи с киноа и мороженым из авокадо (710 рублей).



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"Сахалин" сделал свою дальневосточную подборку: севиче из тунца с мушмулой и соусом из лакедры (790 рублей), крудо с гребешками, ревенем и лаймом (830 рублей) и похлебка из сахалинской трески с белыми грибами и черемшой (820 рублей).



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Елена Полякова ресторанный критик Поскольку в этом сезоне Moscow Restaurant Week заявил тему "море и морепродукты", в первую очередь стоит идти в рестораны, где с этим на "ты" – азиатские и средиземноморские. Например, в новый "Сахалин", Maguro или Lucky Izakaya Bar, итальянскую Focacceria или в полюбившийся многим греческий Molon Lave, японские KU и Corner Cafe&Kitchen.



Полный список участников здесь.