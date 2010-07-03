Попробовавший лайм мальчик стал звездой награждения в Кремле

Попробовавший лайм на награждении в Кремле мальчик стал звездой Сети. Пока Владимир Путин вручал многодетным семьям ордена "Родительская слава", мальчик пробовал расставленные перед ним блюда. Лайм и икра ему показались особенно кислыми. Эмоции он скрывать не стал.

В Сети уже появились различные картинки с малышами, которые мило едят пирожные, облизывают палец, и скучают на стуле. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.