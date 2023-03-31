Трихолог объяснила, как правильно сушить волосы феном

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Многие думают, что частая сушка головы феном является вредной для волос. Однако важно применять современные приборы и устанавливать оптимальный температурный режим. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

"Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и шпарил горячий воздух. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струей воздуха, и никак не вредят волосам", – указала она.

Специалист предупредила, что максимальная температура может привести к ощущению стянутости, зуду, перхоти и ожогу. Также эксперт посоветовала людям, которые используют плойки и утюжки, имеющие высокие температуры, применять термозащиту.

По словам Нагайцевой, не следует оставаться ночью с мокрыми волосами, так как на голове формируется оптимальная среда для распространения болезнетворных микроорганизмов.

"Это не очень хорошо, потому что мокнет подушка и повышается влажность. Кроме того, волосы высыхают неравномерно, и там, где они дольше всего сохнут, создается подходящая среда для патогенной микрофлоры", – резюмировала врач.

Ранее косметолог Татьяна Егорова рассказала, что для сохранения волос от ломкости, тусклости и выпадения нужно защищать их от солнца и морозов, а также не забывать о специальных уходовых средствах. Врач отметила, что немаловажным фактором здесь выступает правильное питание, занятия физкультурой и налаживание режима сна. Трихолог посоветовала не забывать о дополнительном укреплении волос и питании кожи головы.

"Городской стандарт": фены

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