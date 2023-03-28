Трихолог рассказала о методах, которые помогут спасти волосы от ломкости и выпадения

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Для того чтобы сохранить волосы от ломкости, тусклости и выпадения, врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова советует защищать их от солнца и морозов, а также не забывать о специальных уходовых средствах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Егорова предложила первым делом обратить внимание на собственное здоровье, начать со сдачи анализа крови и изучить необходимое наличие питательных веществ в организме. Врач отметила, что немаловажным фактором здесь выступает правильное питание, занятия физкультурой и налаживание режима сна.

"Конечно же, важно защищать волосы от вредного воздействия солнца, ветра и прочих факторов. В жару покрывать их головным убором, в холод носить шапки", – заявила трихолог.

Егорова напоминает о том, что стоит присмотреться к другим наволочкам на подушку, например, к шелковым. Шелк стоит дороже синтетических тканей, но он предотвращает статическое электричество и спутывание волос.

"Также надо на ночь волосы расчесывать. Но не 100 раз, как это можно вычитать в некоторых источниках, а просто разумно пройтись расческой. Это важно, чтобы опять же не осталось спутанных прядей, плюс дополнительный небольшой массаж кожи головы", – отметила врач.

Трихолог советует не забывать о дополнительном укреплении волос и питании кожи головы. После мытья на пряди стоит наносить сыворотки, крема и другой уход. Для правильного нанесения волосы должны быть слегка влажными.

«Те, у кого волосы сильно путаются ночью если, например, человек спит очень беспокойно, могут заплетать на ночь нетугую косичку. Это позволит удержать пряди вместе и предупредит спутывание — оно происходит, когда расслаивается кутикула, она же верхний слой волос, волоски начинают цепляться друг за друга, путаются еще сильнее, теряют блеск и начинают ломаться", – объяснила Егорова.

Если после выполнения всех рекомендаций волосы продолжают выглядеть тусклыми, сухими и спутанными, врач рекомендует посетить специалиста. Он поможет определить причину и найти подходящие способы лечения.

Ранее трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова заявляла, что потеря волос после зимы может грозить тем, кто ходил в неправильных шапках и пользовался неправильными средствами для ухода. По ее словам, все причины выпадения волос можно разделить на две основные группы: внешние и внутренние.

К внешним причинам она приравняла тугие шапки, резкие смены температур и неправильный уход, например, частое использование лаков и гелей для волос. Среди внутренних трихолог выделила постоянный стресс, нехватку витаминов и частые заболевания гриппом.



"Доктор 24": выпадение волос

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