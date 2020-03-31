Вернувшимся в РФ будут сообщать о необходимости заполнять анкеты на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вернувшимся в РФ гражданам сообщать в самолетах и при регистрации на авиарейсы о необходимости заполнения электронной формы на Едином портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина.

Также Мишустин поручил Минздраву, Роспотребнадзору и властям Москвы рассмотреть возможность проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию на базе больницы в Коммунарке.

Сергею Собянину поручено обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина в столице с помощью операторов мобильной связи и сервисов портала мэра и правительства Москвы.

Согласно другому поручению, Минпромторг, Минздрав, ФМБА и Роспотребнадзор должны утвердить график поставок медицинских масок в организации здравоохранения с учетом оценки рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

