В Москве происходят отмены авиарейсов

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Московские аэропорты сообщили о задержках и отменах авиарейсов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения затронули 45 вылетов.

Так, в аэропорту Внуково задержали 1 рейс и 7 отменили. При этом в Шереметьево сообщили о том, что в воздух не поднимутся 6 самолетов.

В свою очередь, в воздушной гавани Домодедово отменили 31 рейс.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Накануне три столичных аэропорта также сообщили о задержках рейсов. Уточнялось, что изменения затронули более 20 вылетов.