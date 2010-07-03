Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Погода испортится вечером. С 21:00 и в течение суток порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В такую погоду автомобилистам следует внимательнее выбирать места для парковки в столице. Рекомендуется не оставлять машины рядом с рекламными щитами и деревьями. Пешеходам также следует обходить слабо укрепленные конструкции.

Ранее сообщалось, что воскресенье стало самым теплым днем года в Москве. К 10:00 температура воздуха поднялась до 9,5 градуса, к 11:00 – до 11,2 градуса.

1 апреля погода может немного испортиться. Ожидается кратковременный дождь. Направление ветра поменяется с теплого юго-западного на более прохладное северо-западное. При этом столбики термометров будут показывать до +8 градусов днем и +3 градусов – ночью.

Такая погода продержится всю неделю. В ночь на 2 апреля будет идти дождь, днем будет облачно, но без осадков. Термометры покажут +7 градусов, при этом влажность понизится, а потому тепло будет ощутимее, чем днем ранее. В среду, 3 апреля, хоть и будет облачно, но без осадков. Днем ожидается около 8 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что пока рано давать прогноз на длительный срок, поскольку он может быть неточным. В то же время, синоптики ожидают, что погода первой декады апреля будет теплее, чем показывают средние значения многолетних наблюдений.