Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в воскресенье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве и Московской области в воскресенье, 31 января, ожидается облачная погода и снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, столичный регион окажется во власти южного циклона.

"Максимальная температура в Москве составит от 4 до 2 градусов мороза, по области – от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер южный 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха будет порядка 85 процентов. Содержание кислорода в воздухе – ниже климатической нормы. Также в этот день может наблюдаться слабо возмущенный геомагнитный фон.

Ранее сообщалось, что февраль порадует москвичей мягкими морозами до минус 6 градусов днем. По данным синоптиков, выпадет до 100–110 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова будет в пределах 32–38 сантиметров. Диапазон температур в феврале прогнозируется до минус 7 – минус 12 ночью и минус 1 – минус 6 – днем.

