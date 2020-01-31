ProtonMail заблокировала ящики, с которых в РФ рассылались письма с угрозами взрывов

Компания ProtonMail, заблокированная в РФ из-за массовой рассылки электронных писем с угрозами взрывов, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями. Там же уточнили, что аккаунты этих пользователей удалены, сообщает "Интерфакс".

В компании отметили, что вся информация о пользователях сохранена и может быть передана российским властям после получения официального запроса через Федеральную полицию Швейцарии.

"Их нежелание обращаться к нам или швейцарским правоохранительным органам за помощью только препятствовало быстрому задержанию ответственных за эти угрозы взрыва", – добавили в ProtonMail.

В компании не понимают, почему российские власти решили заблокировать сервис, так как, они не обращались за помощью. Там также предположили, что массовая рассылка писем о ложном минировании является лишь поводом к блокировке сервиса.

Российское правительство призвали "пересмотреть свою позицию" и работать с компанией, "чтобы решить этот вопрос путем диалога и взаимопомощи".

Сервис Protonmail.com был заблокирован 29 января на основании представления Генпрокуратуры. С 23 января этого года был ограничен доступ к зарубежному сервису Startmail.com (Нидерланды), с которого также рассылались сообщения о минировании.