Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

31 января, 22:29

ProtonMail заблокировала ящики, с которых в РФ рассылались письма с угрозами взрывов

общество

Компания ProtonMail, заблокированная в РФ из-за массовой рассылки электронных писем с угрозами взрывов, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями. Там же уточнили, что аккаунты этих пользователей удалены, сообщает "Интерфакс".

В компании отметили, что вся информация о пользователях сохранена и может быть передана российским властям после получения официального запроса через Федеральную полицию Швейцарии.

"Их нежелание обращаться к нам или швейцарским правоохранительным органам за помощью только препятствовало быстрому задержанию ответственных за эти угрозы взрыва", – добавили в ProtonMail.

В компании не понимают, почему российские власти решили заблокировать сервис, так как, они не обращались за помощью. Там также предположили, что массовая рассылка писем о ложном минировании является лишь поводом к блокировке сервиса.

Российское правительство призвали "пересмотреть свою позицию" и работать с компанией, "чтобы решить этот вопрос путем диалога и взаимопомощи".

Сервис Protonmail.com был заблокирован 29 января на основании представления Генпрокуратуры. С 23 января этого года был ограничен доступ к зарубежному сервису Startmail.com (Нидерланды), с которого также рассылались сообщения о минировании.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика