МЧС опровергло информацию о взрыве в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все станции метро в Санкт-Петербурге работают в штатном режиме. Информация о произошедшем вблизи станции "Владимирская" взрыве не соответствует действительности.

"Станция метро "Владимирская" работает в штатном режиме. Информация о взрыве не соответствует действительности", – отметили в пресс-службе городского управления МЧС России.

Ранее Следственный комитет РФ начал проверку после обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский". На место происшествия выехал руководитель СК по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают и опрашивают свидетелей и очевидцев, а также назначают необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

