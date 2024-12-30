Облачная погода и мокрый снег ожидаются в Москве 30 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются в столице в понедельник, 30 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

Первые 20-градусные морозы придут в Москву 8 или 9 января, сообщил ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он подтвердил, что следующий год начнется с небольшого мороза, который продержится до 3 января. Затем в городе ожидается оттепель, а 5-го числа "морозы начнут брать верх".

