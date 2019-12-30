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Москва 24

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Общество

17:09

Москвичи и гости столицы не смогут посетить Мавзолей Ленина 1 января

общество праздники

Фото: Агентство "Москва"

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для посещения 1 января. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны.

"1 января 2020 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

В обычный режим работы мавзолей вернется 2 января. Он будет открыт для посетителей со вторника по субботу с 10:00 до 13:00.

Ранее были закрыты для посетителей Красная площадь и Кремль. Ограничения были введены из-за проведения Общероссийской новогодней елки.

Также известно, что в новогодние праздники центральные улицы Москвы будут пешеходными. С выходных перекрыты Тверская улица и прилегающие к ней переулки.

Помимо этого, машинам запрещен въезд в Газетный и Никитский переулки, а также на Моховую, Охотный ряд, Большую Никитскую и Большую Дмитровку.

Где перекрыто движение и как будет работать транспорт в праздники

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