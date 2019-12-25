Красную площадь и Кремль закроют для посетителей из-за новогодней елки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кремль, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 25 декабря из-за проведения Общероссийской елки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Также отмечается, что проход посетителей Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет происходить через Боровицкий проход. В среду территория Красной площади будет также закрыта до 18:00.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" и новогодней елки в Кремле в центре Москвы перекрыли движение. Для водителей недоступно движение в районе площади Васильевский Спуск.

С 08:30 до 15:00 нельзя проехать по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварке и Ильинке, площади Васильевский Спуск и Москворецкой улице – от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста.

Также водителям напомнили об ограничениях на парковку в Газетном и Никитском переулках. Их ввели для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество".

На традиционный детский новогодний праздник в Кремле приглашено около шести тысяч детей со всей России. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

Во время школьных каникул в городе также пройдет свыше 250 больших новогодних елок, которые, как ожидается, посетит порядка одного миллиона детей.

