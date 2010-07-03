Родственники Ленина прокомментировали споры о захоронении вождя

Споры о захоронении Ленина разгораются с новой силой
Споры о захоронении Ленина разгораются с новой силой. Некоторые уверены, что нахождение вождя на Красной площади равносильно языческому поклонению, передает телеканал Москва 24.
При этом родственники Ленина придерживаются своего, неожиданного для многих, мнения. Внучатая племянница вождя Наталья Карчевская и ее сын никогда не кичились своим родством с Лениным.
По словам Карчевской, о том, что она внучатая племянница вождя, однажды узнала ее близкая подруга.
"Однажды своей подруге я все-таки сказала, что я внучка. Она сказала на это, что мы все внучки Ленина", – рассказала Карчевская.
В ходе беседы выяснилось, что в 1996 году родственники вождя голосовали за Бориса Ельцина, а по вопросам перезахоронения вождя в семье плюрализм.
"Ходили такие слухи, что Ленин просил похоронить его с матерью, но документально это не подтвердилось. Но раз не подтвердилось, то пусть пока остается так", – рассказал двоюродный правнук Ленина Дмитрий Карчевский.
А вот депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что многие отождествляют Москву с мавзолеем.
"Если вы помните чемпионат мира по футболу, то выстраивались очереди из болельщиков и туристов, которые приехали и отождествляют Москву с Мавзолеем Ленина. Памятью о советской эпохе и были огромные очереди. Тысячные очереди", – отметил депутат.
При этом историк Никита Петров отметил, что Ленин символизирует попрание прав человека и беззаконие.
"Люди не одобряют ленинские идеи, а выражают свой интерес некоему объекту. Это развлечение, пойти посмотреть на что-то необычное. Как в кунсткамеру или паноптикум", – подчеркнул Петров.
Некоторые считают, что споры, хоронить или нет Ленина, разгорелись в эпоху перестройки. Но, оказывается, они появились в 1924 году в день смерти вождя.
Ранее член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил, что если считать мавзолей "пережитком прошлого", то это же самое можно сказать, например, о родителях.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: