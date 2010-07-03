В СФ и Мосгордуме оценили идею изменения статуса Мавзолея

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Изменение статуса Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади возможно только при общественном обсуждении. Такое мнение высказала член Совета Федерации Лилия Гумерова.

"Бессмысленно искусственно муссировать эту проблему, вызывать какие-то настроения против захоронения. Но в перспективе можно обсудить создание некоего мемориала, потому что это, безусловно, наша история, мы ее должны помнить", – цитирует Агентство "Москва" Гумерову. Она также отметила, что вопрос о Мавзолее – серьезный этап в жизни страны, но нет смысла рассматривать вопрос в оперативном режиме.

По мнению сенатора, можно было бы создать некий мемориальный комплекс.

"Должно быть предложено место, где будет представлен этот мемориал, предложены концепции, и как его видят жители страны", – резюмировала Гумерова.

Член Московской городской думы Евгений Герасимов, в свою очередь, считает, что в вопросе нужно учесть мнение жителей столицы, хотя окончательное решение за федеральными органами власти.

"Мы в этом случае принимать решение не будем, но мы будем слушать мнение наших избирателей", – указал парламентарий.

В понедельник, 22 апреля, исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1870 – 1924) – лидера партии большевиков, первого руководителя советского правительства. Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей. В последнее время в преддверии годовщины дня рождения революционера все чаще разгораются споры на тему того, нужно ли его тело вынести из мавзолея и захоронить. В Институте исследования проблем современной политики предложили провести всероссийский референдум на эту тему.

Ранее сообщалось, что мавзолей закрыли на три недели – до 13 мая попасть туда будет нельзя. Площадь готовят к параду и праздничным мероприятиям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне.