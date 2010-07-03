В СФ и Мосгордуме оценили идею изменения статуса Мавзолея

Изменение статуса Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади возможно только при общественном обсуждении. Такое мнение высказала член Совета Федерации Лилия Гумерова.
"Бессмысленно искусственно муссировать эту проблему, вызывать какие-то настроения против захоронения. Но в перспективе можно обсудить создание некоего мемориала, потому что это, безусловно, наша история, мы ее должны помнить", – цитирует Агентство "Москва" Гумерову. Она также отметила, что вопрос о Мавзолее – серьезный этап в жизни страны, но нет смысла рассматривать вопрос в оперативном режиме.
По мнению сенатора, можно было бы создать некий мемориальный комплекс.
"Должно быть предложено место, где будет представлен этот мемориал, предложены концепции, и как его видят жители страны", – резюмировала Гумерова.
Член Московской городской думы Евгений Герасимов, в свою очередь, считает, что в вопросе нужно учесть мнение жителей столицы, хотя окончательное решение за федеральными органами власти.
"Мы в этом случае принимать решение не будем, но мы будем слушать мнение наших избирателей", – указал парламентарий.
В понедельник, 22 апреля, исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1870 – 1924) – лидера партии большевиков, первого руководителя советского правительства. Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей. В последнее время в преддверии годовщины дня рождения революционера все чаще разгораются споры на тему того, нужно ли его тело вынести из мавзолея и захоронить. В Институте исследования проблем современной политики предложили провести всероссийский референдум на эту тему.
Ранее сообщалось, что мавзолей закрыли на три недели – до 13 мая попасть туда будет нельзя. Площадь готовят к параду и праздничным мероприятиям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне.
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