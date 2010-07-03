В КПРФ объяснили, почему надо чтить мавзолей

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Почему надо чтить мавзолей Ленина на Красной площади, рассказал ИА "НСН" член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Он прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, назвавшей мавзолей пережитком прошлого, который не дает стране идти вперед.

Харитонов напомнил, что с мавзолея в 1941 году руководство Советского Союза принимало парад. "Прямо от него шли на войну! Какой же это пережиток? Это символ победы!" – заявил представитель КПРФ. Мавзолей он назвал "святым, намоленным местом". "Это гордость нашей страны. Советского Союза, Российской Федерации", – подытожил он.

По словам собеседника агентства, если считать Мавзолей "пережитком прошлого", то то же самое можно сказать, например, о родителях. "Наши деды и родители – это тоже пережиток прошлого? Это память! Память, которую оставило то поколение, благодарное Ленину за бессмертную идею – социальной справедливости", – отметил Харитонов.

22 апреля исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина закроют с 23 апреля по 13 мая. Это связано с подготовкой и проведением парада в честь Дня Победы, пояснили в пресс-службе ФСО.