Врач рассказала, сколько сладостей лучше давать детям в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Детям лучше не давать более одного куска торта или двух конфет в день в новогодние праздники, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

По словам главного врача детской поликлиники № 110 Эльмиры Кашириной, наименее вредными сладостями является зефир, пастила и мармелад (на агар-агаре). Также, по ее словам, полезны сухофрукты, можно дать в первой половине дня немного шоколада.

"Все пищевые привычки и зависимости формируются в раннем возрасте, необходимо прививать только полезные. Так что стоит ограничить сладости до одной-двух конфет и квадратика шоколада в день или дать ребенку один капкейк (кекс, кусочек торта) в качестве новогоднего десерта", – приводятся в сообщении слова Кашириной.

Также специалист отметила пользу прогулок на свежем воздухе. По ее словам, время на улице можно ограничить только внешними возможностями.

"Обычно длительность составляет от 40 минут и до 1,5-2 часов, гулять в зимнее время рекомендуется при температуре до минус 15 градусов", – подчеркнула Каширина.

Ранее эксперты выяснили, какие подарки готовят родители для своих детей. Отмечалось, что мамы и папы прислушиваются к своим чадам и выбирают подарки в соответствии с их желаниями.

При этом в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогодний сладкий подарок детям. Специалисты ведомства советуют покупать наборы исключительно в местах организованной торговли.

Следует внимательно осмотреть упаковку. На этикетке должны быть указаны все необходимые сведения: наименование, состав, условия хранения, дата изготовления и срок годности.

Кроме того, при выборе подарков стоит отдать предпочтение тем вариантам, в составе которых содержится наименьшее количество пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.