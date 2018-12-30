Ограничение продажи алкоголя в Москве вступило в силу

Вступили в силу ограничения на продажу алкогольной продукции. Алкоголь нельзя будет купить в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий.
Запрет на продажу спиртного будет действовать с 30 декабря до 8 января 2019 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Также под запрет попадают соки и газировки в стеклянной таре.
Сообщается, что ограничительные меры будут актуальны на улицах Тверская, Варварка, Манежная, на Красной площади, площади Революции, а также в парке "Зарядье".
По словам столичных властей, сдерживать продажу спиртного в дни праздничных гуляний будут в целях профилактики травм и различного рода правонарушений.
Ранее москвичей и гостей столицы призвали не приносить с собой пиротехнику в места новогодних гуляний, в том числе на Красную площадь.
С 1 по 8 января москвичей и гостей столицы ждут развлечения, угощения, приятные подарки и много всего, что создает атмосферу праздника. Фестиваль "Путешествие в Рождество" приготовил развлекательную программу на время всех зимних каникул.
Он развернулся на площадках, скверах и парках столицы. Его гости могут покататься на коньках и с горок, посмотреть концерты и театральные постановки, попробовать согревающие рождественские угощения и напитки, а также принять участия в разнообразных мастер-классах.
В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в девяти парках. По будням они работают с 11:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 22:00.
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