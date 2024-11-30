Вотчина Деда Мороза опровергла публикации о закрытии резиденции

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Вотчина Деда Мороза, расположенная в Великом Устюге Вологодской области, опровергла сообщения о якобы закрытии резиденции из-за долгов. Об этом заявили в телеграм-канале волшебника.

"Не верьте фейкам: Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге", – говорится в сообщении.

Уточняется, что поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне – владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг". При этом, как подчеркивается, организация не имеет отношения к Всероссийскому Деду Морозу.

В сообщении указано, что единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО "Дед Мороз", учрежденное правительством Вологодской области. Им принадлежат вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге.

При этом услуги, связанные с посещением Великого Устюга, оказывают многие туристические фирмы. Но за их деятельность АО "Дед Мороз" не отвечает.

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