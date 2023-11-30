30 ноября, 11:12Общество
Эксперт объяснил, почему важно отвечать на неудобные вопросы ребенка
Фото: 123RF/serezniy
Игнорирование вопросов ребенка влияет на его самооценку. Думать, что он забудет то, что спросил, является заблуждением, поэтому с детьми всегда нужно разговаривать, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Киру Гольдштейн.
Детей интересует все, что кажется запретным, уточнила она. Ребята растут, мир становится интересным и загадочным, в связи с чем им хочется получать ответы на все вопросы. Эксперт добавила, что в мире есть множество открытой информации, которые поглощают не только взрослые, но и дети.
Если не отвечать на вопросы ребенка, то он будет чувствовать себя неуверенно в общении со сверстниками, заявила психолог.
"Начинайте разговаривать с ребенком заранее, до того, как у него появится доступ к интернету. Обсудите стратегию ответов на неудобные вопросы со всей семьей. Разговаривайте с ребенком на его уровне развития, не стесняйтесь использовать шутки и примеры", – указала Гольдштейн.
Она также рекомендовала не наказывать и не ругать за просмотр видео или поиск информации в интернете. Вместо этого следует создать атмосферу доверия и безопасности в семье, чтобы ребенок мог делиться своими интересами и опытом, подчеркнула Гольдштейн.
Эксперт напомнила, что дети также могут иметь свое мнение по любому вопросу. Правильных ответов на них зачастую нет, главное – быть честным и открытым, заключила она.
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