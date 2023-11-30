В ГД призвали отменить взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Госдуме предложили запретить дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров. Письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова направил депутат Иван Сухарев, пишет RT.

Отмечается, что по Трудовому кодексу работодатель может применить в отношении сотрудника дисциплинарные взыскания, в том числе в форме выговора и замечания, за опоздание на работу без уважительной причины. При двух подобных взысканиях в течение года трудовые отношения с работником могут быть разорваны.

По словам Сухарева, в трудовом законодательстве сейчас отсутствуют критерии определения степени вины работника, если причиной опоздания был погодный форс-мажор. Кроме того, нет однозначного определения, какие погодные условия можно считать уважительной причиной опоздания.

В сообщении уточняется, что работник может сослаться на неожиданный обильный снегопад, приведший к многокилометровым заторам на дорогах. Работодатель же может не принять такое объяснение, заявив, что нужно было заблаговременно оценить возможные погодные явления при планировании поездки на работу. Законодатель отмечает, что конфликт может завершиться судом.

Депутат также попросил рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснений работника. Он предложил использовать для этого открытую информацию МЧС, муниципальных транспортных организаций.

По данным Гидрометцентра России, в четверг, 30 ноября, в столице прогнозируется облачная погода со снегом, местами по области сильным. В московском регионе ожидается метель, а также гололедица и снежные заносы на дорогах.

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