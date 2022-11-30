До -19 градусов ожидается в Московском регионе в ночь на 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До -19 градусов ожидается в столичном регионе в ночь на четверг, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Уже в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве тоже ожидаются очень низкие температуры – -16...-17 градусов", – отметил метеоролог.

По его словам, в ночь на пятницу, 2 декабря, столбики термометров опустятся до -10...-12 градусов в пределах МКАД, а в Подмосковье может быть до -15 градусов.

"Это возможно и на севере области, и на юго-востоке области, и в Новой Москве", – указал синоптик.

Он отметил, что в дневное время в четверг и пятницу в столичном регионе будет от -6 до -8 градусов. В субботу, 3 декабря, – от -4 до -6, в воскресенье же днем температура воздуха может понизиться -9 градусов.

Ранее из-за похолодания в московской системе отопления повысили температуру. Она составила 110 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов отмечал, что морозы до -20 градусов к концу недели с достаточно небольшой вероятностью могут прийти на восток Московской области. По его словам, в столице же установится солнечная погода с тенденцией к потеплению.



Морозы сохранятся в столице до 3 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!