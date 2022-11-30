СФ одобрил закон о запрете митингов у зданий органов публичной власти и церквей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект, согласно которому перечень запрещенных мест для проведения митингов расширился, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, шествия запрещается организовывать в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях. Также запрещается проводить демонстрации у церквей, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории университетов, школ и медучреждений.

Кроме того, нельзя будет организовывать митинги на местах, которые прилегают к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых и других сетей. На данный момент запрещается проводить шествия только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Отмечается, что новую инициативу регионы страны смогут дополнить собственными территориями, если это будет обусловлено теми или иными особенностями субъекта РФ.

Между тем сенаторы СФ также одобрили закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года и о приостановке госслужбы при мобилизации.

Так, в 2025 году будет действовать подход 2014–2024 годов. Госслужба будет приостанавливаться из-за призыва по мобилизации или заключения гражданином контракта о прохождении военной службы.

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