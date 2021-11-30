Эксперт рассказал о профилактике коронавируса во время похолодания

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Похолодание приводит к росту заболеваемости ОРВИ и COVID-19, поэтому нужно следить за питанием, не переохлаждаться и надевать маски или респираторы в общественных местах, сообщил РИА Новости эксперт рабочей группы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

По его словам, понижение температур на улице действительно ведет к увеличению заболеваемости, в этом сезоне растет статистика как по COVID-19, так и по гриппу и ОРВИ.

"Чтобы снизить риск, нужно соблюдать несколько правил. Постарайтесь не переохлаждаться, так как переохлаждение угнетает иммунитет, в итоге вирусы могут прорваться через защиту", − пояснил эксперт.

Касаемо питания, следует включать в рацион больше овощей и фруктов, не употреблять фастфуд, а также есть меньше красного мяса, советует специалист.

Он уточнил, что правильные продукты с естественными витаминами и микроэлементами поддерживают работу иммунитета, а из-за нехватки солнца осенью и зимой в рацион можно добавлять витамин Д.

По словам Ломоносова, учитывая неустойчивую эпидемиологическую обстановку с коронавирусом, в общественных местах надо надевать маски, однако лучше, по мнению эксперта, − респираторы.

Он пояснил, что маска в большей степени защищает других людей, а благодаря респиратору инфекция не сможет добраться до самого человека, даже если вирус есть в воздухе в виде микроскопических капель аэрозоля.

"К сожалению, есть данные, что некоторая, очень небольшая часть больных может выдыхать как раз такой аэрозоль. Именно с этим, кстати, связывают феномен "суперраспространителей", − объяснил специалист.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как защититься от коронавируса в транспорте. По его мнению, в общественном транспорте не стоит садиться близко к людям, которые чихают и кашляют. Кроме того, надо носить маску, пользоваться санитайзерами при входе и выходе из транспорта. Дома можно промыть носоглотку солевым раствором.

