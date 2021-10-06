Иммунолог рассказал, как защититься от COVID-19 в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что в общественном транспорте не стоит садиться близко к людям, которые чихают и кашляют.
"Нужно перейти в другую часть салона или пересесть на другой автобус, например, если позволяет время. Близко находиться нежелательно, потому что вирус очень заразный и его можно легко подхватить даже в случае, если вы сидите в маске. Если отвернуться – это не особо помогает", – говорит Крючков.
Народный метод задержки дыхания иммунолог также считает неэффективным.
Для профилактики и защиты от инфекций специалист советует следовать определенным правилам. "Надо носить маску, пользоваться санитайзерами при входе и выходе из транспорта. Дома можно промыть носоглотку солевым раствором", – заключил Крючков.
Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала, как подготовиться к новой волне коронавируса. Специалист советует чаще мыть руки, носить маску и избегать прогулок по торговым центрам. При этом она подчеркнула, что самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация.
Читайте также
Медведева Светлана
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: