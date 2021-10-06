Иммунолог рассказал, как защититься от COVID-19 в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что в общественном транспорте не стоит садиться близко к людям, которые чихают и кашляют.

"Нужно перейти в другую часть салона или пересесть на другой автобус, например, если позволяет время. Близко находиться нежелательно, потому что вирус очень заразный и его можно легко подхватить даже в случае, если вы сидите в маске. Если отвернуться – это не особо помогает", – говорит Крючков.

Народный метод задержки дыхания иммунолог также считает неэффективным.





Николай Крючков иммунолог Когда человек чихнул, это же не значит, что вирус сразу испарился. Он может зависать какое-то время в воздухе. Плюс большая его часть все равно осядет на поверхности. Так что задерживать дыхание нет смысла.

Для профилактики и защиты от инфекций специалист советует следовать определенным правилам. "Надо носить маску, пользоваться санитайзерами при входе и выходе из транспорта. Дома можно промыть носоглотку солевым раствором", – заключил Крючков.

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала, как подготовиться к новой волне коронавируса. Специалист советует чаще мыть руки, носить маску и избегать прогулок по торговым центрам. При этом она подчеркнула, что самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация.



Медведева Светлана