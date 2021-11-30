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Первый канал перезапустит шоу "Поле чудес" в новом формате.

Руководство телеканала решило не продлевать контракт с телекомпанией "ВИД", которая является производителем проекта "Поле чудес", из-за нецелесообразности заключения нового договора на изменившихся условиях. При этом Первый канал договорился о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, ранее выступавшую источником идей для авторов отечественного шоу.

В пресс-службе канала сообщили, что с января 2022 года в эфире Первого канала выйдет шоу "Наше Поле чудес" с Леонидом Якубовичем, народным артистом РФ и художественным руководителем программы.

В прошлом году популярная телевизионная игра "Поле чудес" отметила свой юбилей. Шоу исполнилось 30 лет.