Ученые назвали снижающий уровень сахара в крови продукт

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Ученые выяснили, что яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследователи разделили 70 пациентов с диабетом второго типа на две группы. Первой группе давали по 20 миллилитров яблочного уксуса каждый день в течение восьми недель.

Оказалось, что при ежедневном употреблении яблочного уксуса натощак значительно улучшается уровень сахара в крови. При этом сахар, сладкие безалкогольные напитки, белый рис, картофель и белый хлеб опасны для диабетиков, предупредили эксперты.

Ранее специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш рассказал, что в рационе должна присутствовать еда с низким гликемическим индексом. К таким продуктам относится рыба, которую рекомендуется употреблять три раза в неделю.

