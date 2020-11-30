Роспотребнадзор уточнит обстоятельства концерта Басты в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
В Роспотребнадзоре поручили проверить все обстоятельства концерта музыканта Басты, который состоялся в Санкт-Петербурге. В социальных сетях появилась информация о том, что на мероприятии не соблюдались антиковидные ограничения.
"Глава ведомства Анна Попова поручила управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения данного концерта и принять необходимые решения", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее скандал разгорелся после концерта Басты в Санкт-Петербурге. Многие возмутились проведением мероприятия во время пандемии коронавируса. На записях с концерта фанаты не соблюдают дистанцию, и далеко не все находятся в масках.
Рэпер Баста после концерта в тот же день в своем Instagram поблагодарил зрителей в Петербурге за понимание и соблюдение правил безопасности, а затем музыкант прокомментировал скандал вокруг своего выступления.
Баста оказался в центре скандала из-за питерского концерта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: