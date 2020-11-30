Роспотребнадзор уточнит обстоятельства концерта Басты в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре поручили проверить все обстоятельства концерта музыканта Басты, который состоялся в Санкт-Петербурге. В социальных сетях появилась информация о том, что на мероприятии не соблюдались антиковидные ограничения.

"Глава ведомства Анна Попова поручила управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения данного концерта и принять необходимые решения", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее скандал разгорелся после концерта Басты в Санкт-Петербурге. Многие возмутились проведением мероприятия во время пандемии коронавируса. На записях с концерта фанаты не соблюдают дистанцию, и далеко не все находятся в масках.

Рэпер Баста после концерта в тот же день в своем Instagram поблагодарил зрителей в Петербурге за понимание и соблюдение правил безопасности, а затем музыкант прокомментировал скандал вокруг своего выступления.