Синоптики рассказали, когда в столицу придет потепление

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Потепление придет в столичный регион в ночь на воскресенье, 2 декабря. Повышение температуры будет сопровождаться небольшими снегопадами. Об этом сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

По прогнозам, в ночь на субботу, 1 декабря, в столице похолодает до минус 13–14 градусов, а по области – до минус 16 градусов мороза. В первый день зимы будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -5 до -7 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье с запада к столичному региону подойдет атмосферный фронт, который и изменит погоду в столице. Облаков станет больше, местами возможны небольшие снегопады. Потепление начнется уже в ночь на 2 декабря: ожидается до минус 4–6 градусов. Днем в воскресенье в городе воздух прогреется до -2 градусов.

"Атмосферное давление будет интенсивно понижаться и в воскресенье уже приблизится к норме, сейчас оно выше нормы на 18 миллиметров", – отметил представитель центра погоды.

А в последний день осени жителей столицы ждут январские морозы. В пятницу столбики термометров покажут -7 градусов в городе, а по области – до -10 градусов. Мороз не задержится в столичном регионе надолго. По словам метеорологов, потепление, которое придет в столицу в воскресенье, достигнет своего пика в следующий четверг, 6 декабря.

Ранее синоптики не исключили, что декабрь 2018 года может стать одним из самых холодных за последние несколько лет. При этом климатологи Института географии РАН пообещали москвичам, что в первой половине месяца в столице установится мягкая европейская зима. Температура воздуха будет выше нормы примерно на четыре градуса. Теплая зима сменится заметным похолоданием в январе и феврале 2019 года, считают ученые.