Москвичам пообещали европейскую зиму до середины декабря

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В первой половине декабря в столице ожидается мягкая европейская зима. Температура воздуха будет выше нормы примерно на четыре градуса, рассказал Агентству "Москва" замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Он отметил, что за последние 30 лет в столице потеплело, особенно осенью и в декабре – температура воздуха выше нормы на четыре градуса.

"Исходя из таких тенденций, по Москве можно сказать, что до середины декабря температура будет чуть-чуть ниже нуля, это то, что мы уже наблюдали за последние зимы. Так что в первой половине декабря вполне вероятно нас ждет мягкая европейская зима", – сказал Семенов.

При этом он подчеркнул, что теплая зима может смениться заметным похолоданием в январе и феврале.

Самой холодной в сезоне стала ночь на 30 ноября. Температура воздуха опустилась до минус 13,2 градусов, в Московской области местами похолодало до минус 20 градусов.

В пятницу, 30 ноября, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до минус 10 градусов. Осадков синоптики не обещают. Максимальная температура воздуха в городе составит от 7 до 5 градусов ниже нуля, по области – от 10 до 5 градусов мороза.

Ветер подует юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 768 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 2 декабря, в городе выпадет снег. Аналогичная погода ожидается и в начале следующей рабочей недели. Снег продолжит идти до вторника.

"Утро": сухая и морозная погода ожидается в столичном регионе 30 ноября

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