До 10 градусов мороза ожидается в Москве в пятницу

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Предстоящим днем московский регион будет находиться под влиянием антициклона, передает портал "Метеоновости".

Осадков синоптики не обещают. Максимальная температура воздуха в городе составит от 7 до 5 градусов ниже нуля, по области – от 10 до 5 градусов мороза.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Антициклон сохранит в регионе очень высокий фон атмосферного давления, превышающий норму на 18-19 единиц. Синоптики предупреждают, что морозы усилятся. Среднесуточная температура окажется на 4-5 градусов ниже обычной для этой поры.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем температура воздуха составит -5... -7 градусов, в регионе – от -5 до -10.

В воскресенье, 2 декабря, в городе выпадет снег. Аналогичная погода ожидается и в начале следующей рабочей недели. Снег продолжит идти до вторника.

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