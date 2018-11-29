В воскресенье Москву накроет снег

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 2 декабря, с распространением тропосферной ложбины с северо-запада погода начнет меняться. Пройдет снег и станет чуть теплее. Ночью ожидается минус 6–8 градусов в Москве и минус 6–11 по области. Днем синоптики прогнозируют минус 3–5 и минус 2–7 соответственно. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Такая же погода ожидается и в понедельник, 3 декабря. Во вторник, 4 декабря, ночью ожидается минус 6–11, днем немного теплее – до 0...-5. Будет идти снег.

Ранее синоптики сообщили, что в Москву в четверг, 6 декабря, придет оттепель.

В субботу в столице будет идти снег. На дороги Москвы уже вышли колонны специализированной коммунальной техники и приступили к уборке от снега улично-дорожной сети. Техника также проводит прометание тротуаров, межквартальных проездов, парковок, дворовых территорий с последующей их сплошной противогололедной обработкой.

Специалисты не исключили, что этот декабрь в Москве может стать одним из самых холодных за последние несколько лет.

Ноябрь 2018 года вошел в число самых сухих в столице за последние 25 лет, сказали синоптики. Средняя температура ноября в Москве составила минус 0,5 градуса, отклонение от нормы 0,6 градуса, количество осадков 19 миллиметров при норме 58 миллиметров.

"Таких сухих ноябрей не было после 1993 года, хотя в 2014 года выпало примерно столько же осадков (21 миллиметр)", – говорится в сообщении.

Суммарно за 11 месяцев 2018 года выпало 596 миллиметров осадков, в норме должно было быть 634 миллиметров, заключили в Гидрометцентре.

"Климат-контроль": что происходит с погодой в последние дни ноября

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