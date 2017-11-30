Сториз Бузовой оказались популярнее публикаций Кардашьян в Instagram

Фото: instagram.com/buzova86

Instagram опубликовал статистику 2017 года. Согласно данным, приведенным аналитиками сториз российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой обошли по популярности публикации жены рэпера Канье Уеста Ким Кардашьян.

Сториз Бузовой оказались на третьем месте рейтинга, Кардашьян – на четвертом. Обогнать их удалось только французскому футболисту Неймару-младшему и венесуэльской интернет-знаменитости Леле Понс, прославившейся короткими роликами на сервисе Vine.

Также по статистике, опубликованной Instagram, Москва заняла второе место в списке самых популярных городов мира за 2017 год. Обогнать столицу удалось лишь Нью-Йорку.

Рейтинги также были составлены по количеству фолловеров, лайков к публикации, количеству репостов и хэштегов. Самой популярной знаменитостью, как и в прошлом году, стала певица Селена Гомез. За ней по количеству подписчиков оказались футболист Криштиану Роналду, певица Ариана Гранде и поп-дива Бейонсе.

С полной статистикой, можно ознакомиться по ссылке.