Сториз Бузовой оказались популярнее публикаций Кардашьян в Instagram

30 ноября, 14:18
Фото: instagram.com/buzova86
Instagram опубликовал статистику 2017 года. Согласно данным, приведенным аналитиками сториз российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой обошли по популярности публикации жены рэпера Канье Уеста Ким Кардашьян.
Сториз Бузовой оказались на третьем месте рейтинга, Кардашьян – на четвертом. Обогнать их удалось только французскому футболисту Неймару-младшему и венесуэльской интернет-знаменитости Леле Понс, прославившейся короткими роликами на сервисе Vine.
Также по статистике, опубликованной Instagram, Москва заняла второе место в списке самых популярных городов мира за 2017 год. Обогнать столицу удалось лишь Нью-Йорку.
Рейтинги также были составлены по количеству фолловеров, лайков к публикации, количеству репостов и хэштегов. Самой популярной знаменитостью, как и в прошлом году, стала певица Селена Гомез. За ней по количеству подписчиков оказались футболист Криштиану Роналду, певица Ариана Гранде и поп-дива Бейонсе.
С полной статистикой, можно ознакомиться по ссылке.
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