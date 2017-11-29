Москва вошла в тройку самых популярных городов года в Instagram

Фото: DPA/Rolf Vennenbernd ТАСС

Москва заняла второе место в списке самых популярных городов мира за 2017 год в социальной сети Instagram. Первое место в рейтинге досталось Нью-Йорку. На третьем месте оказался Лондон.

В топ-5 самых популярных городов также вошли Сан-Паулу и Париж, сообщает "Газета.ру".

При составлении рейтинга учитывались геотеги населенных пунктов, где было сделано больше всего фотографий.

Самыми популярными российскими городами стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место досталось Казани, а на четвертом и пятом местах оказались Новосибирск и Ростов-на-Дону.