Юрист Георгиева: организаторам Хеллоуин-вечеринок может грозить уголовная ответственность

Фото: 123RF.com/paffy

Участникам и инициаторам Хеллоуин-вечеринок может грозить уголовная ответственность по статье об организации экстремистского сообщества. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Как напомнила эксперт, статья предусматривает штраф от 400 до 800 тысяч рублей либо арест на срок от 6 до 10 лет с лишением права находиться на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет и с ограничением свободы до 2 лет.

Георгиева подчеркнула, что для этого должен быть состав преступления.

"Доказано, что люди не спонтанно собрались, а действительно организовывали, готовились к этому. Доказательствами может быть, например, переписка в мессенджерах, содержащая договоренности о том, кто и как одевается", – пояснила юрист.

Она также добавила, что костюмы тоже должны содержать запрещенные знаки, например пентаграммы. По этой статье могут наказать за склонение лиц в деятельность экстремистского сообщества. Например, если есть переписка с призывами принять участие в празднике. За это в том числе грозит штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо принудительные работы на срок от 2 до 5 лет.

"Родителям надо учитывать, что по этой уголовной статье лица будут привлекаться с 16 лет. Поэтому надо следить, куда ходят дети, во что одеваются, какие праздники справляют", – указала Георгиева.

По ее словам, символика, которая демонстрируется в Хеллоуин, может трактоваться как сатанизм ("Международное движение сатанистов" признано Верховным судом экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Кроме озвученного штрафа или ареста, нарушителя, согласно статье о демонстрации символики, могут привлечь к обязательным работам до 100 часов. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 1 до 4 тысяч рублей, а для юридических – от 10 до 50 тысяч рублей.

В свою очередь тем, кто изготавливает и занимается сбытом запрещенной символики в целях пропаганды, грозит штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей. Должностному лицу – от 2 до 5 тысяч рублей, юридическому – от 20 до 100 тысяч.

"Наказать могут и тех, кто нарядится в "страшные" костюмы и будет пугать прохожих. В этом случае применима статья о мелком хулиганстве", – добавила юрист.

Данная статья предусматривает штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей либо арест до 15 суток. В том случае, если празднующий будет грубо нарушать общественный порядок и применять насилие к окружающим, может наступить уголовное наказание по статье о хулиганстве.

"Надо также учитывать, что атрибутика праздника может оскорбить чувства верующих. Например, если частью жуткого наряда будет крест или человек нарядится бесом и пойдет делать фото на фоне церкви. Либо зайдет в храм и начнет в нем всячески привлекать к себе внимание", – сказала Георгиева.

В таком случае граждан могут оштрафовать по статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания. Их могут наказать и по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

"Могут даже лишить свободы на срок до трех лет, но это уже в крайнем случае, если нарушитель придет, скажем, в храм и будет откровенно по-хамски себя вести", – заключила эксперт.

Ранее депутат Михаил Иванов предложил ввести штрафы для кафе, баров и торговых сетей за использование атрибутики Хеллоуина или проведение тематических мероприятий. Свою инициативу он объяснил необходимостью защиты традиционных ценностей. По словам парламентария, использование символов Хеллоуина несет деструктивное влияние и противоречит российской культуре.