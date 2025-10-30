Психолог Игонина: в борьбе с осенней хандрой поможет лень

Фото: depositphotos/yacobchuk1

Лень может помочь справиться с осенней хандрой. Об этом в беседе с ТАСС рассказала психолог службы психологической помощи департамента труда и соцзащиты населения Москвы Екатерина Игонина.

Она объяснила, что иногда можно рассматривать холодные осенние дни как шанс для отдыха, это поможет сохранить позитивный настрой, даже когда за окном дождь и серость. Социальные установки обязывают людей не тратить время зря и быть продуктивными, однако иногда нужно давать себе отдохнуть.

Игонина посоветовала чаще выходить на улицу, встречаться с друзьями. Для хорошего настроения можно заняться готовкой с близкими или рассматривать фотографии из отпуска. Родителям она предложила создать в детской комнате мир любимых персонажей и посмотреть с детьми мультфильмы. Также нужно создавать дома больше источников яркого света.

"Добудьте себе эндорфины, например, с помощью умеренных физических нагрузок в спортивном зале, бассейне, танцуя или гуляя. Альтернатива без выхода под дождь – самостоятельные тренировки или с онлайн-платформой", – порекомендовала психолог.

Главное – начать делать что-то интересное, отметила Игонина. Можно вспомнить свои старые увлечения или приступить к изучению чего-то нового.

Ранее зоопсихолог Наталья Левченко рассказала, как помочь питомцу с признаками осенней депрессии. Следует придумать несколько небольших ритуалов, которые будут повторяться каждый день. Это могут быть игры, разучивание команд или вычесывание. Следует избегать стрессовых ситуаций для питомца, также можно добавить в его рацион витамины.


