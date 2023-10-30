Москвичам пообещали "африканскую жару" после ледяных дождей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве погода в ближайшее время сменится с ледяных дождей на "африканскую жару" и египетские ночи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, холодный циклон сместился на северо-восток и север, поэтому гололед теперь фиксируется в Тверской области, а в скором времени ожидается и во Владимирской. Поэтому, по словам эксперта, москвичи уже сейчас могут настраиваться на тепло в регионе.

Так, 30 октября вечером в Москве воздух прогреется до 9 градусов, что на четыре-шесть градусов выше нормы. Примерно такая же погода сохранится и днем, и ночью во вторник. А в среду, 1 ноября, в столице выглянет солнце. Температура в этот день поднимется до 13 градусов, что станет практически многолетним рекордом для ноября.

Однако Шувалов предупредил, что "африканская жара" закончится в четверг, когда регион накроют кратковременные дожди. В связи с этим столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла. В ночь на пятницу прогнозируется еще и повышение атмосферного давления до 747–749 миллиметров ртутного столба.

При этом синоптик заявил, что солнце не покинет Москву в пятницу, но ночью в столице будет холодно. Потепление же, по его словам, снова наступит в регионе в воскресенье – до 12 градусов.

Ранее Шувалов рассказал, каким может выдаться зимний сезон в России. По мнению синоптика, он окажется противоречивым из-за колебания температур. В целом назвать предстоящую зиму холодной нельзя, поскольку ожидается большое количество оттепелей с мокрым снегом и дождем, однако будут и периоды морозной погоды.

Снегопад сохранится в Москве до середины 30 октября