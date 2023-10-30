Врач рассказал о продуктах – провокаторах головной боли

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Продукты с большим содержанием соли, например соевый соус или колбасы, могут вызвать головную боль. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Если у человека есть какие-то проблемы с артериальным давлением, то есть оно нестабильное, и пациент это ощущает через головную боль, то продукты, которые увеличивают давление, у него могут вызывать такое недомогание", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Головную боль может вызывать избыточное количество соли. Натрия также много в соевом соусе и полуфабрикатах, например колбасах. Соль приводит к задержке жидкости, повышению давления и головным болям.

Среди напитков, способных вызывать головную боль, эксперт выделил алкоголь. "Может быть головная боль как во время употребления спиртного, так и наутро. Алкоголь способен влиять как на уровень общего давления, так и внутричерепного", – заключил диетолог.

Ранее россиянам рассказали, как без лекарств можно справиться с головной болью. Если проблему провоцируют погодные условия, то рекомендуется начать закаливаться, а также заняться лечебной физкультурой и йогой. Если же боли связаны с работой в непривычном положении или нагрузками, тогда, помимо медикаментов, хороший результат дают физиотерапия и массаж.

