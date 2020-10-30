Скончался чемпион мира по футболу Нобби Стайлз

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Английский футболист Нобби Стайлз скончался в возрасте 78 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на родственников футболиста.

Стайлз является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии. Выступал за "Манчестер Юнайтед", "Мидлсбро" и "Престон", провел 414 матчей, в которых забил 20 голов.

В составе "МЮ" становился обладателем Кубка европейских чемпионов 1968 года и победителем чемпионата (1965, 1967) и Кубка Англии (1963).

Среди болельщиков и журналистов он получил прозвище Беззубый Тигр, так как лишился верхних передних зубов и часто демонстрировал на поле улыбку. После победы на чемпионате он станцевал, держа в одной руке кубок, а в другой – зубной протез.

После карьеры игрока 15 лет проработал тренером. В 2000 году он награжден орденом Британской империи за заслуги перед спортом. В 2007 Стайлза включили в Зал славы английского футбола.