Роскачество назвало лучший кетчуп

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты Роскачества оценили марки кетчупа в России. Как сообщается на сайте ведомства, на тест были представлены семь торговых марок.

В исследовании приняли участие "Балтимор", "Слобода", "То, что надо!", "Красная цена", "Махеевъ", "365 дней" и Heinz. Специалисты должны были оценить, соответствуют ли они нормам законодательства, а также нет ли в составе потенциально вредных веществ.

Выяснилось, что все кетчупы соответствуют обязательным требованиям, а "Слобода" и Heinz – еще и опережающим требованиям Роскачества, поскольку не применяли в производстве искусственные консерванты, сахарозаменители и крахмал.

Примечательно, что ни один из кетчупов проверяемых торговых марок не соответствовал опережающему стандарту Роскачества по внешнему виду. В продукте встречаются семечки томатов, в то время как стандарт предполагает производство густой однообразной массы без семечек, частиц кожуры и грубых частей плодов.

Как рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, томаты могут быть вредны для определенных категорий граждан. По ее словам, плоды не подойдут людям с гастритом и язвенными заболеваниями. Кроме того, фактором риска является наличие аллергии.

