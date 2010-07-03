Экипаж Ил-38 повторил маршрут первого арктического полета

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Летчики морской авиации Северного флота повторили маршрут первого в истории полета в Арктике, который больше века назад совершил полярник Ян Нагурский.

"Самолет Ил-38 под командованием подполковника Антона Старостина взлетел рано утром с аэродрома Североморск-1. Прошел на высоте более шесть тысяч метров до восточного побережья острова Южный Новой Земли, снизился до 400 метров и в районе пролива Маточкин Шар перелетел к западному берегу острова Северный Новой Земли до мыса Сухой Нос", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что длина маршрута составила более четырех тысяч километров. Полет занят около восьми часов.

21 августа 1914 года русский летчик Ян Нагурский и механик Евгений Кузнецов впервые в истории человечества подняли самолет в небо Арктики. На гидросамолете "Фарман" они пролетели вдоль западного побережья Новой Земли. Первый арктический полет длился 4 часа 20 минут.

Ранее сообщалось, что в Арктике открыли пять новых островов. Это подтвердили представители гидрографической группы Северного флота, которая действует в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца Иосифа. Первой острова обнаружила инженер службы океанографических измерений на судне "Визир", а в конце 2016 года – студентка Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она сделала открытие, изучая спутниковые снимки бухты Визе для выпускной квалификационной работы.

