Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/magann
В Арктике открыли пять новых островов. Открытие подтвердили представители гидрографической группы Северного флота, которая действует в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца Иосифа.
"Они находятся в бухте Визе на восточном – Карском – морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена)", – сообщили ТАСС в пресс-службе флота. По данным специалистов, площадь островов составляет от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров.
Как отметили в пресс-службе флота, новые острова архипелага Новая Земля ждали своего официального открытия почти три года. Первой их обнаружила инженер службы океанографических измерений на судне "Визир", а в конце 2016 года – студентка Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она сделала открытие, изучая спутниковые снимки бухты Визе для выпускной квалификационной работы.
Специалисты уже провели топографическую съемку на недавно открытых островах, подробно описали и сфотографировали их. Кроме того, на одном из островов Новой Земли участники экспедиции сложили памятный знак с запиской об открытии и вымпелом в честь 100-летнего юбилея гидрографической службы Северного флота. Они также оставили на острове "капсулу времени" – компакт-диск с фотографиями тех, кто участвовал в открытии.
В 2001 году Россия объявила о своих претензиях на участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Однако заявка была отклонена из-за недостатка геологической информации.
Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане, батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Выяснилось, что прогнозные ресурсы углеводородов в этих областях составляют почти пять миллиардов тонн условного топлива.
В конце марта 2019 года подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России. Как отметил в апреле спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, в скором времени будет принято решение о признании части арктического шельфа территорией РФ. По его словам, Россия планирует усилить экологический контроль в Арктике.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: