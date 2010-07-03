Фото: depositphotos/magann

В Арктике открыли пять новых островов. Открытие подтвердили представители гидрографической группы Северного флота, которая действует в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца Иосифа.

"Они находятся в бухте Визе на восточном – Карском – морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена)", – сообщили ТАСС в пресс-службе флота. По данным специалистов, площадь островов составляет от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе флота, новые острова архипелага Новая Земля ждали своего официального открытия почти три года. Первой их обнаружила инженер службы океанографических измерений на судне "Визир", а в конце 2016 года – студентка Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она сделала открытие, изучая спутниковые снимки бухты Визе для выпускной квалификационной работы.

Специалисты уже провели топографическую съемку на недавно открытых островах, подробно описали и сфотографировали их. Кроме того, на одном из островов Новой Земли участники экспедиции сложили памятный знак с запиской об открытии и вымпелом в честь 100-летнего юбилея гидрографической службы Северного флота. Они также оставили на острове "капсулу времени" – компакт-диск с фотографиями тех, кто участвовал в открытии.

В 2001 году Россия объявила о своих претензиях на участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Однако заявка была отклонена из-за недостатка геологической информации.

Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане, батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Выяснилось, что прогнозные ресурсы углеводородов в этих областях составляют почти пять миллиардов тонн условного топлива.

В конце марта 2019 года подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России. Как отметил в апреле спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, в скором времени будет принято решение о признании части арктического шельфа территорией РФ. По его словам, Россия планирует усилить экологический контроль в Арктике.