Минобороны получило доказательства принадлежности РФ арктического шельфа

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Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время заседания Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге.

По его словам, комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале. Борисов рассказал, что российское военное ведомство провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование.

"Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года", – цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер напомнил, что заявку по установлению внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане передали в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года.

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявку отклонили из-за недостатка геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс и геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане заняли больше 10 лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года разработают и примут уже в этом году. По словам президента, стратегия должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, в свою очередь, отметил, что разработка запасов на арктическом шельфе способствует повышению экспортного потенциала России, развитию Северного морского пути и северных регионов страны. Сейчас ведется работа по разработке материалов, необходимых для работы в Арктике, технологий бурения, в том числе наклонно-направленного бурения.