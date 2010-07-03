Дело о геноциде завели по факту убийства 214 детей в годы войны

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде по факту массового убийства 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, такое решение было принято по результатам изучения архивных материалов, рассекреченных ФСБ России.

Ранее управление ФСБ по Краснодарскому краю обнародовало документы о гибели воспитанников детского дома в Ейске.

В 1942 году к корпусам детского дома подъехали две легковые и две грузовые крытые машины, в которых находились начальник гестапо СС, немецкий комендант Кандлер, врач гестапо, немецкие офицеры и солдаты. Немцы отстранили персонал, а потом начали погрузку детей в машины. Поскольку за один день немцы не сумели вывезти всех детей, то утром следующего дня они завершили начатое дело.

Всего было вывезено 214 детей – 102 девочки и 112 мальчиков. Их тела были найдены в братской могиле. В послевоенное время останки были перенесены на городское кладбище. На могиле высечены слова "Я, раненный детством, войну проклинаю".

