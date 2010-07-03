Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции, передает телеканал Москва 24.

По данным СМИ, снимки сделаны в Тверском ОВД. На фотографиях запечатлена девушка в форме. На одной из них она собирает разбросанные по полу документы, а на другой – сидит за столом, положив на него ноги.

Фотосессия вызвала бурю эмоций в Сети. Пользователи возмущены снимками и считают, что МВД – это не место для таких съемок. А подобного рода фотографии носят оскорбительный характер в отношении сотрудников полиции.

По факту инцидента столичная полиция организовала проверку. По ее итогам руководство вынесет соответствующее решение, передает РБК.

