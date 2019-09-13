Не бабушка, а муза: зачем смотрительницы музея снялись в гламурной фотосессии

"Я тебе не бабушка! Я твой путеводитель по истории театра!" – говорит стильно одетая женщина с фотографии глянцевого фотографа Дани Головкина. Это Алла Николаевна Селиванова, которая 18 лет работает в Бахрушинском музее. Она и три ее коллеги стали участницами социального проекта, который уже неделю с умилением обсуждает вся Москва: смотрительницы, кассир и сотрудница гардероба музея снялись в модных образах у одного из самых востребованных фотографов, чтобы мы вспомнили: музей – это не только экспонаты, но и люди, которые за ними стоят. Москва 24 поговорила с участницами проекта о том, почему смотритель – это больше чем профессия, а музей – не то, чем кажется на первый взгляд.

"Я тебе не бабушка! Я путеводитель по истории театра!"



Фото: пресс-служба Бахрушинского музея

В кадре столичного фотографа Данила Головкина оказались Анна Назарова, Алла Селиванова, Галина Корчикова и Ирина Касьянова. Стаж работы женщин в музее варьируется от двух до 23 лет. Посетители привыкли видеть их в строгих образах, ведь основная задача сотрудниц – следить за посетителями учреждения и охранять целостность экспонатов.

В рамках проекта команда стилистов изменила внешний вид женщин, сделав их модными и современными. Очки с большими стеклами, красивые наряды, яркий макияж – вряд ли кому-то захочется назвать этих цветущих женщин с фотографий бабушками. Отсюда и категоричное название проекта – "Я тебе не бабушка!" – вызывает только одну реакцию: это точно!

Помимо ярких образов, фотографии сопровождаются слоганами: "Пока вы мечтаете о 1,5 миллиона подписчиков, мы собрали 1,5 миллиона экспонатов", "Я тебе не бабушка! Я твой путеводитель по истории театра!", "У Бахрушинского музея 10 филиалов. Пройди квест – найди меня", "В Бахрушинском музее картины не исчезают в полдень", "В этом году 125 лет. Не мне, Бахрушинскому музею!". "Кто-то в броских слоганах увидит название советского фильма, для других это будет напоминанием о привычной гонке в социальных сетях, кто-то расширит свой театральный кругозор", – говорится на сайте учреждения.

Целей у создателей проекта несколько: снимки с изюминкой призваны не только привлечь новых посетителей к музею, у которого к настоящему моменту насчитывается 10 филиалов по столице и Подмосковью, а также более полутора миллионов экспонатов. Авторы идеи хотели показать и важность профессии смотрителя – привлечь внимание к "самоотверженному служению музейных сотрудников", а также заинтересовать искусством еще большее количество людей. "Они первые, кого видят гости музея, – рассказала Москве 24 первый заместитель генерального директора Кристина Трубинова. – У каждой за спиной интереснейшая история, они все удивительные женщины, и именно они вдохновили нас на этот проект. Это лица музея, через них музей говорит с посетителями, и мы решили, что будет правильно – рассказать о музее через влюбленных в театр и искусство сотрудников". Трубинова также отметила, что с музея за проект ни фотограф, ни стилисты, ни бренды одежды не взяли ни копейки: "Фотограф очень зажегся идеей, и мы слаженно сработали все, никто не остался равнодушным!"

Музей уже поделился частью снимков на своей странице в Instargam, где женщины заслужили большое количество "лайков" и теплых комментариев. Одна из подписчиц написала, что помнит Аллу Николаевну как артистку Большого театра. "Конечно, это так приятно и так неожиданно, когда тебя помнят и узнают. Этот проект напомнил мне времена работы в театре, – Алла Николаевна так трогательно улыбается/ – Хочу сказать, что с нами здесь так трепетно и профессионально работали. Гримеры очень аккуратно нас красили, на съемочной площадке было все так интеллигентно, так по-доброму, мне очень понравилась команда, это большое счастье".

Алла Николаевна 33 года отдала Большому – выпускницу Гнесинки взяли в главный театр страны артисткой миманса, и вся ее творческая биография связана с одним театром. "Я с детства служу искусству, раньше на сцене, а теперь вот здесь. Закончив карьеру артистки, я с удовольствием приняла предложение работать в музее. Это необычное и очень атмосферное место, куда приходит много театралов, много тех, кто мечтает об артистической карьере. Молодые девчонки бегают к венецианскому зеркалу в холле и загадывают желания. Думаю, просят об успешном поступлении в театральный. А однажды мама с маленьким сынишкой спускались по лестнице, я слышу, как мальчик так расстроенно говорит, едва не плача: "Мама, мама, ну помоги же мне загадать желание!" О волшебном зеркале ходят слухи, наверное, неспроста. Но помогает оно только тем, кто идет к мечте и всегда о ней помнит", – наставляет участница проекта, которая встречает гостей музея уже 18 лет.

Фото: Пресс-служба Бахрушинского музея

Изображения "современных" смотрительниц из соцсетей разлетелись и по глянцевым журналам, а еще увидеть участниц проекта можно на столичных билбордах. Героини признаются: знакомые пишут, звонят, удивляются, спрашивают, не ошиблись ли, увидев на рекламном щите знакомое лицо.

"Близкие все хорошо отнеслись к такому проекту – это ведь такая память. И для меня, в отличие от Аллы, это новый опыт: я никогда не работала на камеру, не была артисткой, – вспоминает Галина Денисовна Корчикова. – Благодаря проекту я прикоснулась к этим творческим профессиям, это очень любопытно, необычно и интересно".

Фото: Пресс-служба Бахрушинского музея

Галина Денисовна задумчиво добавляет: "Всю жизнь я работала с людьми, лечила их или делала лекарства, но всегда любила искусство и бегала по музеям до самой ночи. И только выйдя на пенсию как работник медицинской сферы, наконец посвятила ему все свое время и всю себя. И что я могу сказать? Искусство тоже лечит, да еще как. Люди приходят сюда с одним настроением, а уходят другими – окрыленными, с приподнятым духом. Здесь такая атмосфера, что посетители порой подходят и говорят: "Вот здесь бы жить!" И я с ними согласна. Я сюда прихожу уже восемь лет не как на работу, а как домой. Мне здесь очень уютно, я люблю это здание и хочу, чтобы люди разделяли эту любовь. Хочу, чтобы москвичи находили время на культуру среди беготни и огромного количества дел, обязательно заглядывали в музеи, ведь выходишь отсюда совершенно другим".

Женщины радуются, что в последнее время в музей приходят все больше людей, причем не только театралов и знатоков театра, но и любителей, и молодежи. Молодежь, кстати, смотрительницы хвалят, говорят, что "молодежь нынче пошла хорошая, воспитанная". Галина Денисовна говорит, что ее смущают только мужчины в головных уборах, а Алла Николаевна советует молодым родителям готовить юных посетителей к музею: рассказывать, что там нельзя шуметь и кувыркаться. "Конечно, я радуюсь, когда вижу, как детишки начинают в холле делать "колесо" или петь песни, думаю, значит, артист растет. Но все-таки нужно объяснять, что музей – это не сцена".

При этом "музы" против нарочитого пиетета к музею и рады, что сейчас там проходят не только экспозиции, но и концерты, и спектакли, и перформансы. "Ой, тут такая акустика, что оперных певцов без микрофона отлично слышно. Музей должен жить, и он живет. Сегодня люди пришли на мастер-класс, а через неделю придут на выставку, ради этого мы здесь и находимся", – улыбаются они. Галина Денисовна и Алла Николаевна уверяют: обязательно поучаствуют в новых проектах, ведь для них самая большая награда, когда музей полон. "Пусть фотографируются, делают селфи, что поделать, раз время такое, везде интернет. Нас это не раздражает, наоборот, приятно. Да и на драные джинсы внимания не обращаем, это все неважно. Важно, что человек тянется к прекрасному, хочет что-то узнать, а музей – просто кладезь прекрасного".

Фото: Пресс-служба Бахрушинского музея



Екатерина Рукавичникова, Анастасия Павелко