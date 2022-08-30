В Ассоциации родительских комитетов оценили идею Мединского о смартфонах в школах

16:14
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова оценила идею запретить учащимся использовать смартфоны на уроках. Об этом сообщает RT.
Она уточнила, что регулировать это будет тяжело, так как здесь встают и вопросы собственности. Однако, по мнению Летковой, если в процессе обучения будет меньше гаджетов, станет лучше.
"Дети отвлекаются, не слушают, многие играют в игры... Я уже не говорю о том, что в интернете подсматривают все решения по контрольной. Вообще, конечно, это очень дезорганизует учебный процесс. Вполне можно и нужно обойтись без мобильных устройств", – заявила она.
Однако, отметила Леткова, в случае необходимости смартфона во время учебного процесса образовательные учреждения могли бы разрешать его использование. Если же нет, то запрет следует поддержать.
С инициативой провести в школах страны эксперимент по запрету использования смартфонов выступил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он отмечал, что ученики при входе в школу могли бы оставлять телефон в специальном шкафчике – так были бы спокойны и родители.
Также Мединский подчеркивал, что смартфоны отвлекают детей от учебного процесса. Телефон, по его словам, становится причиной, по которой ученику приходится отрываться "от очень интересной игры".
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